00:14 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александр Алаев: "В РФС прекрасно понимают, что мы должны выйти из группы. Задача-минимум – выйти в плей-офф"


Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев сообщил, что перед сборной России стоит задача выйти из группы на чемпионате мира. Первенство планеты пройдет с 14 июня по 15 июля.

– Публично перед сборной никто не ставил конкретной официальной задачи. Какая она?

– В РФС прекрасно понимают, что мы должны выйти из группы. Эта грань и отделит успех от неудачи. Задача-минимум – выйти в плей-офф. Первый барьер, но очень важный. У сборной России на крупных турнирах это получалось только один раз.

– Если Россия не выходит из группы, что дальше?

– Стараемся мыслить позитивно. Но понятно, что связь между результатом национальной команды и судьбой тренерского штаба – прямая. Контракт заканчивается после чемпионата мира. Достигнутый на нем результат, само собой, повлияет на обсуждение дальнейшего сотрудничества.

Полное интервью Александра Алаева

Сборная России на чемпионате мира по футболу
 

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