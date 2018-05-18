06:51 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александр Алаев: "Уверен, что системной проблемы расизма у нас в футболе нет"


Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев считает, что в России нет системной проблемы с расизмом. Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля. 

– Другая горячая тема – расизм. Чем закончилась история на матче с Францией?

– Неприятная история. Завершено дело, нам вынесено предупреждение, мы оштрафованы. Сделаем все, чтобы взыскать этот штраф с конкретных виновных. По итогам мы собрали всю информацию, провели расследование. Это были пять горе-болельщиков, которых через несколько секунд остановили другие люди. Уверен, что системной проблемы расизма у нас в футболе нет. Есть отдельные провокаторы, с которым РФС будет последовательно бороться.

Полное интервью Александра Алаева

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