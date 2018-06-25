20:45 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александр Алаев: "Сборной России в матче с Уругваем просто не повезло"


Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев высказал мнение, что сборная России достойно провела матч чемпионата мира с уругвайцами (0:3), команде просто не повезло.

- Прежде всего, хочу сказать, что ребята сражались на поле, мы им благодарны, - сказал Алаев. - Они показали желание, азарт, такой же, как и в других матчах на чемпионате. Причем играли вдесятером, и очень достойно.

Но сегодня нам просто не повезло. В конце концов, пусть не везет сегодня, а повезет в следующих матчах. И отдельное спасибо нашим болельщикам, на стадионе была прекрасная атмосфера.

Разгром среди ясного неба. Что же будет в плей-офф? //
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ЧМ-2018: турнирное положение - здесь, календарь матчей и расписание по городам - здесь 

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5322432

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Уругвай - Россия - 3:0
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