Александр Алаев: "Сборной России в матче с Уругваем просто не повезло"

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев высказал мнение, что сборная России достойно провела матч чемпионата мира с уругвайцами (0:3), команде просто не повезло.

- Прежде всего, хочу сказать, что ребята сражались на поле, мы им благодарны, - сказал Алаев. - Они показали желание, азарт, такой же, как и в других матчах на чемпионате. Причем играли вдесятером, и очень достойно.

Но сегодня нам просто не повезло. В конце концов, пусть не везет сегодня, а повезет в следующих матчах. И отдельное спасибо нашим болельщикам, на стадионе была прекрасная атмосфера.

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