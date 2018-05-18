Александр Алаев: "Профессиональный уровень Василия и Алексея ни у кого не вызывает вопросов. Лично мне хотелось бы их видеть в команде, но это их решение"

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев объяснил, почему в расширенную заявку сборной России на чемпионат мира не попали братья Василий и Алексей Березуцкие. Первенство планеты пройдет с 14 июня по 15 июля.

– Игнашевич вернулся, Березуцкие нет. Почему?

– Профессиональный уровень Василия и Алексея ни у кого не вызывает вопросов. Благодарим за все, что они сделали для нашего футбола. Лично мне хотелось бы их видеть в команде, но это их решение.

– Тренерский штаб сделал все возможное, чтобы привлечь Березуцких в сборную?

– Футболисты приняли решение, и его надо уважать. А что сделал тренерский штаб – это все же вопрос не ко мне.



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Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу