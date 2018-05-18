Александр Алаев - о Мутко: " Надеюсь, что история с его временной приостановкой на посту президента РФС благополучно закончится, и он вернется в футбол"

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев ответил на вопрос, сохраняет ли Виталий Мутко влияние на процессы в российском футболе.

– Начну с того, что Виталий Леонтьевич заслуживает огромной благодарности и уважения за то, сколько всего сделал для российского спорта и футбола в частности. Надеюсь, что история с его временной приостановкой на посту президента РФС благополучно закончится, и он вернется в футбол. А что касается его участия, то, во-первых, мы регулярно общаемся по теме подготовки к чемпионату мира. Во-вторых, учитывая его огромный опыт, всегда могу с ним посоветоваться по самым разным вопросам, за что ему благодарен.

Полное интервью Александра Алаева