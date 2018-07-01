Александр Алаев: "Нынешняя команда пишет историю российского футбола"

Исполняющий обязанности президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что сборная России, которая сегодня вышла в четвертьфинал чемпионата мира, пишет историю отечественного футбола. Сегодня россияне обыграли Испанию (1:1, по пен. 4:3).

- Обыграли одну из сильнейших команд мира, тренеры выбрали правильную тактику на игру, детально разобрали соперника, - приводит "Р-Спорт" слова Алаева. - Футболисты – просто герои, как они и обещали, выложились сегодня не на 100, а на 200-300 процентов, оставили все силы на поле. Сейчас надо передохнуть и готовиться к следующей игре. Команда пишет историю российского футбола. Хотелось бы поздравить всех болельщиков с выдающимся достижением. Сегодня все мы были одной командой: футболисты, тренеры, болельщики на трибунах и у телевизоров. Чувствовалось единение и сумасшедшая поддержка. Рад, что сборная России подарила всем праздник.

В четвертьфинале россияне встретятся с победителем пары Хорватия – Дания. Матч начался в 21.00 по московскому времени. "СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи.