Александер Чеферин: "Россия проведет успешный ЧМ, который запомнится на долгие годы"

Президент УЕФА Александер Чеферин оценил готовность России к предстоящему чемпионату мира. По его словам, страна проведет успешный турнир. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

– Россия готова принять чемпионат мира. Не сомневаюсь, что страна на высоком уровне организует праздник для всех болельщиков, которые приедут на турнир. Я уверен, что это будет успешный чемпионат мира, который запомнится на долгие годы.

– Вы тоже собираетесь приехать на чемпионат мира в России. Какие из городов-организаторов вы планируете посетить, какие матчи будете смотреть?

– Я приеду в Москву на заседание совета ФИФА и на конгресс ФИФА, а затем останусь на матч открытия чемпионата мира. А там решу, какие матчи посетить. Как вы можете догадываться, в УЕФА есть много вопросов, которые необходимо решать летом, так что я не могу путешествовать по России весь месяц. Надеюсь, мне удастся посмотреть как можно больше игр до финала. Посмотрим.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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