17:03 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александер Чеферин: "Рассчитываю увидеть в полуфинале ЧМ-2018 четыре европейские сборные"


Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассчитывает, что в полуфиналах чемпионата мира в России сыграют четыре европейские команды. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

- Могу с уверенностью сказать, что Россия готова к чемпионату мира, - цитирует ТАСС Чеферина. - Если говорить о моих ожиданиях, то скажу так: рассчитываю увидеть в полуфинальных матчах четыре европейские сборные. Ну и, конечно же, ожидаю, что мировое футбольное первенство в России подарит настоящий праздник всем без исключения.

Все о чемпионате мира в России читайте здесь.

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5230788

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