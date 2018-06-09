Александер Чеферин: "Мутко вложил много энергии и усилий в организацию ЧМ-2018"

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что вице-премьер РФ Виталий Мутко вложил много энергии и усилий в организацию чемпионата мира по футболу 2018 года.

В конце декабря прошлого года Мутко приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС), а затем покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира "Россия-2018".

– Мутко вложил много энергии и усилий, чтобы скоординировать работу, реализовать много инфраструктурных проектов к чемпионату мира, – цитирует ТАСС Чеферина. – У него огромное желание доказать, что Россия может блестяще организовать столь престижный футбольный турнир. В этом ему помогал и оргкомитет чемпионата мира, операционное управление которым осуществляет Алексей Сорокин, еще один профессионал высочайшего уровня.

Мутко по-прежнему влюблен в футбол, он всегда уделял много времени и усилий его развитию в России.