Александер Чеферин: "Даже таможенники на границе России стали улыбаться"

Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью RT отметил, что ЧМ-2018 проходит на высоком уровне. Он поблагодарил всех причастных к его организации.

– Во-первых, я хочу поздравить ФИФА, оргкомитет "Россия-2018" и Российский футбольный союз (РФС). Я знал, что чемпионат мира пройдет на высоком уровне, и все равно был приятно удивлен, – подчеркнул Чеферин. – Возможно, это прозвучит смешно, но даже таможенники на границе стали улыбаться. Ни в одной стране подобного никогда не было. Здесь же меня встречали словами: "Добро пожаловать на чемпионат мира". Здесь очень мирно. Я не вижу никаких признаков агрессии, экстремизма, угрожающих простым людям фанатов. Этот турнир проходит на высоком уровне.

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