Александар Коларов: "Надеюсь, Бразилия нас недооценит"

Защитник сборной Сербии Александар Коларов поделился мнением о сборной Бразилии.

- Бразилия уже объявила стартовый состав на игру. Будете готовиться?

- Мы и так знаем, что у бразильцев сильная команда. Думаю, игроки должны быть готовы ко всему. Надеюсь, что нас недооценят, но это вряд ли.

- Что ожидаете от Виллиана, против которого играли в Англии? И что думаете о ротации капитанов в сборной Бразилии?

- Бразилия - не только Виллиан, там много классных игроков, бразильцы хороши как команда. Там классный центр поля, есть Фернандинью, один из лучших полузащитников в мире.

Что же касается капитанства, то если ротация им подходит, прекрасно. Но команда должна четко знать, кто у них капитан.

- Как собираетесь забивать бразильцам?

- Если будет стандартное положение, постараюсь забить. Хотя у Бразилии играет один из лучших вратарей в мире. Мы не пожалеем усилий, чтобы победить.

- Сербия может выиграть у Бразилии?

- Может. Сербия - хорошая команда. К тому же и мы, и бразильцы хотим победить. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Сербия – Бразилия: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 21.00 (время московское)

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