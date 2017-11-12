Альбин Экдаль: "Швеция не фаворит в противостоянии с Италией"

Полузащитник сборной Швеции Альбин Экдаль не считает свою команду фаворитом в противостоянии с Италией в стыковых матчах за право участвовать в ЧМ-2018. В первой домашней встрече шведы победили со счетом 1:0, а ответная игра состоится в Милане 13 ноября.

– Мы, конечно, не фавориты, потому что победили лишь со счетом 1:0, а на "Сан-Сиро" Италия будет другой командой, – цитирует TMW Экдаля. – Я думал, что Италия будет сильнее и в первой игре. В понедельник все может быть иначе. Итальянцы будут играть агрессивнее.