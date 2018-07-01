Альберт Демченко: "Есть надежда, что Россия сыграет вничью и победит Испанию по пенальти"

Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр в санном спорте Альберт Демченко заявил, что верит в победу сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира над Испанией в серии пенальти.

- Матч с испанцами будет очень тяжелым, потому что соперник очень трудный. Но настрой оптимистичный, у меня есть надежда, что сыграем вничью и сможем победить по пенальти, - цитирует Демченко "РИА Новости". - Все будет зависеть от того, с каким настроем футболисты выйдут на игру. Если с жестким настроем, то могут побороться.

Сборную Испании можно обыграть только за счет физики, за счет постоянного прессинга и создания голевых моментов. Начинать прессинг надо с вратаря испанцев и продолжать на их половине поля и не пропускать быстрых контратак, четко действуя в средней и на своей половине поля.

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Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)