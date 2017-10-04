Альберт Буньяки: "Сильнее Украины в плане физики только сборная Италии"

Главный тренер сборной Косово Альберт Буньяки перед отборочным матчем на чемпионат мира против сборной Украины отметил, что знает возможности соперника. Он считает, что матч будет открытым, так как Украина обязана играть на победу.

- Украина - очень сильная сборная, которая, вероятно, является самой физически подготовленной командой после Италии, - приводит официальный сайт Федерации футбола Косово слова Буньяки. - Мы хорошо сыграли против них в первом матче. Мы знаем качества и возможности сборной Украины, но приложим все усилия, чтобы добиться результата. Украина осознает важность этого матча, ведь ничьи им будет недостаточно. Поэтому они совершенно точно будут играть на победу, так что матч будет открытым. Мы должны быть осторожными, ведь это очень опасный соперник, их игроки много бегают. Постараемся не пропустить в первом тайме, ведь в таком случае может произойти всякое.