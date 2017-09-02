Албания Пануччи победила Лихтенштейн при судействе Лапочкина

В матче отборочного турнира чемпионата мира Албания на своем поле обыграла Лихтенштейн – 2:0. Один из мячей на счету хавбека "Ахмата" Одисе Роши. Отметим, что на игре работала бригада судей во главе с россиянином Сергеем Лапочкиным.

Команда Кристиана Пануччи вышла на чистое третье место в группе G. Лихтенштейн с семью поражениями идет последним.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа G

Албания – Лихтенштейн – 2:0 (0:0)

Голы: Роши, 54 (1:0). Аголли, 78 (2:0).

Албания: Бериша, Маврай, Аголли, Айети, Хюсай, Роши, Мемушай (Кукели, 77), Баша, Абраши (Хика, 83), Грезда (Ахмеди, 86), Лулаку.

Лихтенштейн: Йеле, Кауфманн, Кинтанс (Сейхан Йилдиз, 79), Малин, Геппель, Бургмайер (Брендле, 79), Бюхель, Хаслер, Визер, Саланович, Фрик (Эрне, 65).

Предупреждения: Малин, 16. Кинтанс, 62. Кауфманн, 69. Бюхель, 90.

Судья: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург).

2 сентября. Эльбасан. Стадион "Ружди Бишута".