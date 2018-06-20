Алан Ширер: "Мы должны похвалить Салаха за игру с Россией"

Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер отметил, что нападающий сборной Египта Мохамед Салах заслуживает похвалы за свою игру против России. Вчера египтяне уступили хозяевам чемпионата мира со счетом 1:3 и практически лишились шансов на выход в плей-офф.

- Салах действительно боролся, - цитирует Daily Mail Ширера. - В течение последних четырех-пяти недель он был в подвешенном состоянии из-за травмы, полученной в финале Лиги чемпионов, но, когда узнал, что сможет принять участие в чемпионате мира, он был очень счастлив. Он достиг своей цели, но это было тяжелое время для него. Мы должны похвалить Салаха за игру с Россией. Очевидно, что он смог продемонстрировать лишь 70 процентов своих возможностей, но он получил свой шанс и смог забить гол.

Напомним, "СЭ" вел текстовую трансляцию матча между Россией и Египтом.

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