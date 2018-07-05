Алан Дзагоев: "Вся Россия будет нас поддерживать. Надеюсь, оправдаем ожидания"

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии.

– Капелло сказал, что против Испании Россия играла в антифутбол. Неприятно ли такое слышать? И будет ли наша сборная действовать против Хорватии в том же ключе?

– Все зависит от соперника. Мы смотрели много матчей Испании, и она всех без исключения сажает на контроль мяча. Играть с ней иначе просто не было вариантов. А насчет Хорватии – посмотрим, что скажет Станислав Саламович. Наметки уже есть.

Мы хорошо играли против Саудовской Аравии и Египта. С Испанией тоже – просто, повторюсь, по-другому было нельзя. С уругвайцами чуть-чуть не показали свой уровень, но надеюсь, против Хорватии мы покажем зрителям, что умеем играть в футбол.

– Сборная уже давно вместе. За это время коллектив сильно сплотился? Вы стали семьей?

– Мне кажется, даже со стороны видно, что команда у нас сплоченная. Если бы это было иначе, то мы бы и не добились такого результата. Например, меня постоянно спрашивали, что с ногой, что со спиной. Забота ощущается.

– Говорят, многие в Хорватии даже расстроились, что им предстоит сыграть с нами, а не с испанцами. Мол, против таких характерных и упорных команд как наша им исторически сложнее.

– Не знаю, с кем им было бы удобнее. Наверное, они расстроились, потому что мы хозяева. Вся Россия будет нас поддерживать. И надеюсь, мы оправдаем ожидания. (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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