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Алан Дзагоев возобновил тренировки в общей группе сборной России


Полузащитник сборной России Алан Дзагоев в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании возобновил тренировки в общей группе с некоторыми ограничениями, информирует пресс-служба команды. 

Хавбек получил травму в матче открытия турнира против Саудовской Аравии (5:0) и с тех пор не играл.

Также отмечается, что после игры группового турнира с Уругваем (0:3) травмированных нет, однако сегодняшнюю тренировку пропустит полузащитник Александр Ерохин, у которого есть незначительные проблемы со стопой.

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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