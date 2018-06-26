Алан Дзагоев возобновил тренировки в общей группе сборной России

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании возобновил тренировки в общей группе с некоторыми ограничениями, информирует пресс-служба команды.
Хавбек получил травму в матче открытия турнира против Саудовской Аравии (5:0) и с тех пор не играл.
Также отмечается, что после игры группового турнира с Уругваем (0:3) травмированных нет, однако сегодняшнюю тренировку пропустит полузащитник Александр Ерохин, у которого есть незначительные проблемы со стопой.
После игры с Испанией травмированных нет.– Сборная России (@TeamRussia) 26 июня 2018 г.
Алан Дзагоев возобновляет тренировки в общей группе с некоторыми ограничениями.
Тренировку пропустит Александр Ерохин, у которого есть незначительные проблемы со стопой pic.twitter.com/uqn9a3cWzK
Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)
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