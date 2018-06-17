22:27 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Алан Дзагоев: "По словам врачей, у меня есть шанс сыграть в 1/8 финала чемпионата мира"


Полузащитник сборной России Алан Дзагоев рассказал о своем состоянии здоровья после травмы. Он отметил, что у него есть шанс сыграть в 1/8 финала ЧМ-2018, если его команда туда пробьется.

- Смотреть матч с Египтом буду в кругу семьи. Конечно, это удар, когда главный турнир в твоей жизни проходит без тебя, - цитирует футболиста официальный Твиттер чемпионата мира. - Даст бог, выйдем в 1/8 финала, тогда есть шанс сыграть. Надежда, по словам врачей, есть. Буду надеяться.

Хавбек получил травму в матче со сборной Саудовской Аравии (5:0).

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
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