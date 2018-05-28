Алан Дзагоев: "Опорника играл и я, и Головин, и Зобнин, и Газинский"

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев отметил, что не видит большой проблемы в отсутствии опорника в команде. По его словам, разные игроки способны выйти на этой позиции.

– На какой позиции вас видит тренер сборной?

– Как обычно – в центре. Дальше уже будет видно.

– Проблема, что в сборной нет чистого опорника?

– Многие из нас выходили на этой позиции – и я играл, и Головин играл, и Зобнин, и Газинский играет до сих пор, поэтому не думаю, что это проблема.

– При Слуцком вы играли глубже, при Гончаренко – иначе. Как в сборной?

– И так, и так. У нас нет ограничений в позиции – играешь в центре, отрабатываешь сзади, при атаке помогаешь спереди. (Дмитрий СИМОНОВ)