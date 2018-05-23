Алан Дзагоев: "Никто не хочет, чтобы болельщики ходили на матчи сборной России и плевались"

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев сказал, что команда хочет порадовать болельщиков своей игрой на ЧМ-2018.

– Перед чемпионатом мира о сборной России говорят разное, есть много негативных прогнозов и комментариев. Как к этому относятся сами футболисты?

– Конечно, это ощущается. Всем небезразлична ситуация вокруг сборной. Никто не хочет, чтобы болельщики ходили на матчи команды и плевались. Всем хочется, чтобы был позитив на стадионе, чтобы болельщики, как было после 2008-го и до 2012-го, создавали хорошую атмосферу, которая была бы вокруг национальной команды. Опять-таки это зависит от нас, от нашей игры, от нашей отдачи, насколько мы будем бороться и проявлять себя.

– То есть команда только своей игрой может сделать так, чтобы футболистов сборной меньше ругали?

– Конечно. В этом же мы сами и виноваты, что болельщики нас ругают, - цитирует Дзагоева ТАСС.

Чемпионат мира-2018 по футболу: все о сборной России