Алан Дзагоев: "Надеюсь, еще сыграю на чемпионате мира"

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев, получивший травму в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравией (5:0), поблагодарил всех за поздравления с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 28 лет. Также хавбек ЦСКА выразил надежду, что еще сыграет на чемпионате мира.

- Всем спасибо за поздравления, всем огромное спасибо за поддержку. Надеюсь, еще сыграю на чемпионате мира, - приводит слова Дзагоева пресс-служба сборной России.

Напомним, во встрече с аравийцами Дзагоев вышел на поле в стартовом составе, но был вынужден покинуть поле на 24-й минуте игры. Вместо него на поле вышел Денис Черышев, забивший два мяча и признанный лучшим игроком встречи.

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