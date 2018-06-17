Алан Дзагоев: "Надеюсь, еще сыграю на чемпионате мира"

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев, получивший травму в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравией (5:0), поблагодарил всех за поздравления с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 28 лет. Также хавбек ЦСКА выразил надежду, что еще сыграет на чемпионате мира.
- Всем спасибо за поздравления, всем огромное спасибо за поддержку. Надеюсь, еще сыграю на чемпионате мира, - приводит слова Дзагоева пресс-служба сборной России.
Напомним, во встрече с аравийцами Дзагоев вышел на поле в стартовом составе, но был вынужден покинуть поле на 24-й минуте игры. Вместо него на поле вышел Денис Черышев, забивший два мяча и признанный лучшим игроком встречи.
Россия – Египет: прямая онлайн-трансляция матча – 19 июня 2018 в 21.00
Алан Дзагоев 👍 pic.twitter.com/7cDd4RPtfy– Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2018 г.
Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //
Все о сборной России по футболу на чемпионате мира-2018 //
Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты