Алан Дзагоев: "Мне будет достаточно, если команда подарит победу на день рождения"

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев, получивший травму в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравией (5:0), после тренировки команды в Новогорске отметил, что будет смотреть игру команды с Египтом дома в кругу семьи.

– День рождения – это грустный праздник?

– Наверное нет.

– Как сегодня партнеры поздравляли?

– Все пожелали здоровья, как обычно. Меня также поздравили главный тренер и Виталий Мутко.

– Что команда подарила на день рождения?

– Пока ничего. Но я думаю, что победы в предстоящем матче мне будет достаточно.

– Вы не едете в Санкт-Петербург на игру с Египтом. Где будете смотреть матч?

– Дома, в кругу семьи. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Россия – Египет: прямая онлайн-трансляция матча – 19 июня 2018 в 21.00

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