Алан Дзагоев: "Матч с хорватами можно назвать трагичным"

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев заявил, что от чемпионата мира-2018 у него осталось двоякое впечатление. Россияне в 1/4 финала в серии пенальти проиграли Хорватии.

- Двоякое впечатление, - приводит пресс-служба сборной России слова Дзагоева. - С одной стороны, мы вышли из группы, преодолели стадию 1/8 финала, обыграли испанцев. С другой стороны, я уже говорил, что аппетит приходит во время еды. Мы могли пройти дальше, увы, этого не получилось. Матч с хорватами можно назвать трагичным – сперва вели, потом проигрывали, в концовке вырвали ничью. Выигрывает команда и проигрывает команда.

У нас собрался очень сильный коллектив, он держался как кулак и остается кулаком. Я уверен, что за счет этого мы дошли до четвертьфинала, смотрелись достойно. Огромное спасибо нашим болельщикам. С одной стороны, в нас не верили, но мы заставили поверить.

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