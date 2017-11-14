Алан Дзагоев: "Иностранцам на ЧМ-2018 в России будет тяжело, у нас же появятся дополнительные силы"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире телеканала "Россия 24" высказал мнение, что сегодня котируются мобильные и быстрые нападающие. Также хавбек подчеркнул, что иностранным командам на чемпионате мира-2018 будет тяжелее.

– Станет ли для иностранцев сложностью адаптация к российским условиям на чемпионате мира? Здесь же своя атмосфера.

– Однозначно им будет тяжело. Мы же будем играть дома при поддержке своих трибун. Это реально помогает. Появляются дополнительные силы. Не хочется перед своими болельщиками ударить лицом в грязь.

– На Евро-2016 все были удивлены, что Испания и Германия отказались от идеи мощного центрфорварда. В России такой футбол тоже стал востребованным. Например, Артем Дзюба в "Зените" от этого страдает. В ЦСКА большой выбор игроков, которые могут сыграть под нападающим, на флангах. Насколько игра без мощного нападающего успешна в современном футболе? Сколько эта мода протянет?

– Остается только загадывать. В последних матчах мы играли с Вернблумом на острие. И мне кажется, что достаточно неплохо с "Базелем" перевернули игру. С "Локомотивом" немного не повезло. Не будем углубляться. Считаю, что достаточно неплохо. Есть у нас молодые нападающие. И в ЦСКА требуют, и в сборной тоже, чтобы нападающий растягивал защитников. Форвард не должен стоят. Иначе защитники тоже станут за ним и все. Если форвард не будет забегать, это всегда плохо для команды. Не знаю, сколько продлится игра без мощного центрфорварда. Но у многих команд он есть. И он реально нужен. Особенно когда нужно дожать. Конечно, сейчас котируются мобильные и быстрые нападающие.