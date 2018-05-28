Алан Дзагоев: "Готов полностью, на сто процентов"

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев пообщался с журналистами после тренировки команды в австрийском Нойштифте. 27-летний хавбек вышел на разговор со льдом, приложенном к икроножной мышце.

– За вас тревожно. Что с ногой?

– Ничего. Это – для профилактики.

– Проявляется как-то, что вы позже вошли в общую группу?

– Нет. Уже набрал форму, физически все в порядке, хорошо себя ощущаю. Готов полностью, на сто процентов.

– Как чувствуете себя после повреждения? С чем связываете большое количество травм?

– Я уже много раз на этот вопрос отвечал. После 2016 года был перелом, затем плохо вошел в сезон, пропустил сборы. Задние (мышцы), ахиллы – все летят (смеется). Но надеюсь на лучшее. Вроде в последнее время поменьше стало.

– В последние дни вообще проблем нет?

– В основном – нет, все нормально. (Дмитрий СИМОНОВ)