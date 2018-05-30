23:59 30 мая | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Алан Дзагоев: "Что-то получилось, что-то нет. Результат отрицательный"

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Полузащитник сборной России Алан Дзагоев поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Австрии (0:1).

- Что-то получалось, что-то - нет, - цитирует футболиста официальный твиттер команды. - Результат отрицательный. Есть еще немного времени, будем готовиться.

"СЭ" проводит онлайн-трансляцию матча Австрия - Россия.

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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Mao11

Отрицательный результат из раза в раз повторяющийся это закономерность и тут не надо лохматить бабушку.

00:25

pervux

он это три раза повторил) думаю слоган сб. России надо менять)

00:19

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