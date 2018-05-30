Алан Дзагоев: "Что-то получилось, что-то нет. Результат отрицательный"

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Австрии (0:1).

- Что-то получалось, что-то - нет, - цитирует футболиста официальный твиттер команды. - Результат отрицательный. Есть еще немного времени, будем готовиться.

Алан Дзагоев: "Что-то получалось, что-то - нет. Результат отрицательный. Есть еще немного времени, будем готовиться" pic.twitter.com/gHpGjj3N0p – Сборная России (@TeamRussia) 30 мая 2018 г.

"СЭ" проводит онлайн-трансляцию матча Австрия - Россия.

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