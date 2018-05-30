Алан Дзагоев: "Что-то получилось, что-то нет. Результат отрицательный"

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Австрии (0:1).
- Что-то получалось, что-то - нет, - цитирует футболиста официальный твиттер команды. - Результат отрицательный. Есть еще немного времени, будем готовиться.
Алан Дзагоев: "Что-то получалось, что-то - нет. Результат отрицательный. Есть еще немного времени, будем готовиться" pic.twitter.com/gHpGjj3N0p– Сборная России (@TeamRussia) 30 мая 2018 г.
"СЭ" проводит онлайн-трансляцию матча Австрия - Россия.
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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018
Mao11
Отрицательный результат из раза в раз повторяющийся это закономерность и тут не надо лохматить бабушку.
00:25
pervux
он это три раза повторил) думаю слоган сб. России надо менять)
00:19