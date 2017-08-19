Алан Дзагоев: "ЧМ-2018, вероятно, будет первым и последним для меня"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев отметил, что не хотел бы встретиться со сборной Германии на чемпионате мира-2018. Хавбек выразил уверенность в том, что турнир в России будет организован на самом высоком уровне.

– Каких-то личных целей относительно чемпионата мира у меня нет, – цитирует ТАСС Дзагоева. – Главное, чтобы команда хорошо выступила, порадовала болельщиков и вернула их любовь, которая была в 2008 году. Давления никакого нет. Но я понимаю, что мне будет уже 28 лет. Надеюсь сыграть еще на одном чемпионате мира, но вполне возможно, что в следующем году будет первый и последний для меня чемпионат мира.

Само собой, это большой праздник, впервые в истории проводится турнир такого масштаба. Ждем его с большим нетерпением. Уверен, что это будет один из лучших чемпионатов мира. Много городов будут принимать матч, думаю, все пройдет отлично.

Сборная Германии – это одна из самых сильных команд, последнее мировое первенство это показало. На Кубке конфедераций мы увидели, что у сборной Германии есть состав на две команды. Само собой эта сборная будет биться за первое место, не хочется попадать на нее на групповом этапе.