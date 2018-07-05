Алан Дзагоев: "Аппетит приходит во время еды. Почему бы нам не дойти до финала?"

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев рассказал о своем состоянии. Хавбек не играл на чемпионате мира после травмы, полученной в матче открытия турнира. Вчера, 4 июля, он не тренировался из-за болей в спине.

– Вчера старая травма беспокоила – чуть-чуть заклинило спину. Но сегодня уже тренировался в общей группе. Все нормально, готов к игре.

– Вы получили травму в первой же игре и говорили потому, что надеетесь еще сыграть. Как благодарили партнеров, которые дали вам этот шанс своими победами?

– Я думаю, все видели, как я был с командой, как поддерживал ребят. Конечно, каждый вносит свою лепту. На таких турнирах можно добиться чего-то только единым коллективом – речь и о играющих, и о запасных.

– Вчера Головин сказал, что рассчитывает дойти до финала. У всей команды такие настроения?

– Как говорится, аппетит приходит во время еду. Почему бы и нет?

– Сергею Игнашевичу 38 лет. Насколько его появление помогает сборной?

– Конечно, тот факт, что в таком возрасте он играет на чемпионате мира, доказывает, что на протяжении всей карьеры он подходил к своему состоянию как большой профессионал. Это только его заслуга. И отдельное ему за это спасибо.

– В чемпионате уже не участвуют Роналду, Месси, немцы. Вам это на руку. Но не снижает ли это зрелищность турнира?

– Считаю, чемпионат у нас в России проходит отличный. А выбыли все по делу. Может, шведы и хорваты изначально и не считались фаворитами, но в итоге оказались на поле сильней. (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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