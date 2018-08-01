Активистам Pussy Riot предъявили обвинение в проведении несогласованного массового мероприятия

Активистам из Pussy Riot, выбежавшим 15 июля на поле стадиона "Лужники" во время финала чемпионата мира, вменяется проведение массового мероприятия без согласования и неповиновение полиции, сообщает "Интерфакс".

Протоколы составлены ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления), а также по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции).

Накануне активист Петр Верзилов сообщил, что его и остальных участников акции на финале ЧМ-2018 - Ольгу Курачеву, Ольгу Пахтусову и Веронику Никульшину - вновь задержали после выхода из спецприемника, где они отбывали административный арест.

15 июля три девушки и молодой человек в полицейской форме выбежали на футбольное поле "Лужников" примерно на 50-й минуте финального матча чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии (4:2).

Всех участников акции Мосгорсуд впоследствии приговорил их к 15-ти суткам административного ареста. Мировой суд Хамовнического района Москвы в свою очередь назначил штраф в 1,5 тысячи рублей за незаконное ношение полицейской формы.

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