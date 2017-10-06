Актерская игра Алехандро Гомеса. Видео

Нападающий сборной Аргентины Алехандро Гомес пытался ввести в заблуждение арбитра матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Перу (0:0). 29-летний аргентинец на 75-й минуте встречи ворвался в штрафную площадь соперника и после незначительного контакта с защитником упал на газон. Однако судья не отреагировал на момент, после чего Гомес изобразил большое удивление таким решением, ожидая назначения пенальти.

Just a terrible bit of acting pic.twitter.com/LQitDQ87RD – Goal (@goal) 6 октября 2017 г.