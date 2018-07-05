Актер из "Движения вверх" оценил шансы на появление фильма о сборной России

Актер Иван Колесников, сыгравший Александра Белова в фильме "Движение вверх", отметил игру вратаря и капитана сборной России Игоря Акинфеева в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании (1:1, 4:3 – по пенальти). Он рассчитывает, что команда сможет выиграть домашний турнир.

– У нас уже, видимо, будет одна картина про хоккей, потому что он тоже был просто безумным. Про футбол – поживем – увидим, – цитирует RT Колесникова. – Я единственное понял, что, конечно, это безумный драйв. Чувства невероятные, когда была 1/8 финала, дошли до пенальти – и каждый раз мурашки по коже и невероятный страх, что не забьют. Акинфеев просто молодец.

Снимут фильм или нет? Ну, если мы выиграем чемпионат мира, то 100 процентов снимут, тут даже говорить нечего. Надеюсь, что сборная выиграет, верю до конца. У них прекрасная оборона и тактика.

В 1/4 финала чемпионата мира сборная России сыграет с Хорватией. Матч состоится в субботу, 7 июля, в Сочи. Начало игры – 21.00 по московскому времени.

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