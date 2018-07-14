Аксель Витсель: "Третье место для Бельгии – тоже победа"

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель подвел итоги матча за третье место на чемпионате мира против Англии (2:0).

– Несмотря ни на что мы настроены позитивно, – сказал Витсель. – Мы проделали большой путь, сегодня писалась история. Третье место для нас тоже победы. Вернемся в Бельгию в хорошем настроении.

– Второй раз за турнир обыграть англичан было сложнее?

– Мы отнеслись к игре серьезно и не считали, что победа уже у нас в кармане. Все в команде очень старались выиграть эту медаль и выложились. Мы очень хотели войти в историю бельгийского футбола.

– Чего команде не хватило, чтобы дойти до финала?

– Полуфинал с Францией уже в прошлом, все забыто. Если мы ничего не может изменить, то зачем обсуждать это?

– Если бы вам перед началом турнира предложили бронзовые медали, согласились бы?

– Чемпионат мира – это достаточно длинный турнир. Сложно было предугадать, как мы закончим. Конечно, итоговая бронза – это хорошо, но не буду скрывать, что мы хотели выступить лучше. Однако теперь уже не надо думать об этом, турнир закончен, и эту победу добыла вся наша команда. (Игорь НОВИКОВ)