Аксель Витсель: "Счастлив снова вернуться в Россию"

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель заявил, что рад снова вернуться на российскую землю. Витсель выступал в нашей стране за "Зенит" с 2012 по 1017 годы, после чего перебрался в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Напомним, бельгийская команда прилетела в Россию на чемпионат мира сегодня вечером.
- Счастлив снова вернуться в Россию, - написал в своем Твиттере Витсель, отвечая на пост официального Твиттера "Зенита".
В своем сообщении сине-бело-голубые отметили, что скучали по полузащитнику.
На чемпионате мира бельгийцы сыграют в группе G с командами Панамы (18 июня, Сочи), Туниса (23 июня, Москва) и Англии (28 июня, Калининград).
Happy to be back 🙏🏽❤🇷🇺 https://t.co/YFLCymOOWt– Axel Witsel (@axelwitsel28) 13 июня 2018 г.
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