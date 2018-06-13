Аксель Витсель: "Счастлив снова вернуться в Россию"

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель заявил, что рад снова вернуться на российскую землю. Витсель выступал в нашей стране за "Зенит" с 2012 по 1017 годы, после чего перебрался в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Напомним, бельгийская команда прилетела в Россию на чемпионат мира сегодня вечером.

- Счастлив снова вернуться в Россию, - написал в своем Твиттере Витсель, отвечая на пост официального Твиттера "Зенита".

В своем сообщении сине-бело-голубые отметили, что скучали по полузащитнику.

На чемпионате мира бельгийцы сыграют в группе G с командами Панамы (18 июня, Сочи), Туниса (23 июня, Москва) и Англии (28 июня, Калининград).