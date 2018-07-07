Аксель Витсель: "Сборная Бельгии сотворила историю"

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель после победы над Бразилией в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 (2:1) признался, что это незабываемый момент. Также он считает, что Кевин Де Брейне​ может стать лучшим игроком турнира.

- Сегодня мы сотворили историю, - цитирует "Р-Спорт" Витселя. - Это незабываемый момент. Мы не просто вышли в полуфинал, мы обыграли Бразилию. Мы так рады, сами еще не верим в то, что сделали. Секрет нашей победы? Мы играли очень дисциплинированно, особенно в защите. Может ли Кевин Де Брейне стать лучшим игроком чемпионата мира? Конечно, у него есть для этого все данные.

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