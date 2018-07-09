Аксель Витсель: "Санкт-Петербург, я скучал!"

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель тепло отозвался о Санкт-Петербурге, куда команда прибыла на матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 против Франции. Витсель защищал цвета питерского "Зенита" с 2012 по 2017 год.

"Санкт-Петербург, я скучал по тебе!" - написал Витсель в Твиттере.

Франция - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)