Аксель Витсель: "Санкт-Петербург" – самый красивый стадион чемпионата мира

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель назвал стадион "Санкт-Петербург" самой красивой ареной чемпионата мира-2018.

"И я говорю так не потому, что играл за "Зенит", – уточнил бельгиец.

Напомним, Витсель выступал в составе клуба из Санкт-Петербурга с 2012 по 2016 год, а оттуда в январе 2017-го перешел в "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

На ЧМ-2018 сборная Бельгии проводила свои матчи в Сочи, в Москве на "Спартаке", в Калининграде, Ростове-на-Дону, Казани и Санкт-Петербурге. В субботу бельгийцы также на Крестовском острове сыграют в матче за третье место с Англией.

Бельгия - Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место – начало в 17.00 (время московское)