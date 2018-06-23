Аксель Витсель: "Надеюсь, в следующем сезоне "Зенит" станет чемпионом"

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поделился своими впечатлениями о победе над Тунисом (5:2) в матче 2 тура группы G ЧМ-2018, а также вспомнил о "Зените". За команду Санкт-Петербурга бельгиец выступал до отъезда в Китай.

– Мы провели отличный матч, забили 5 голов и вышли в плей-офф турнира, – начал Витсель. – Теперь, в третьем туре, у тренера есть возможность для маневра – не исключено, что кто-то получит небольшой отдых. Сегодня мы выбрали верную тактику и правильную расстановку.

Следующие три вопроса Витселю задал корреспондент "СЭ":

– Вам как-то помог опыт выступлений на стадионе "Спартак" в РФПЛ?

– (Улыбается.) Вы знаете, то, что я когда-то играл на этой арене, не имеет особого значения. Главное что сборная Бельгии выглядела отлично в целом.

– Как вам атмосфера и организация чемпионата мира?

– Все просто здорово! Например, сегодня на трибунах оказалось много наших болельщиков, они здорово нас поддерживали и организовали классный перформанс.

– Что вы можете передать фанатам "Зенита"?

– То, что до сих пор поддерживаю эту команду, люблю ее и очень надеюсь, что в следующем сезоне она выиграет чемпионат России.

– Насколько сложно выступать на мировом уровне после китайской лиги? - поинтересовались коллеги из La Gazetta dello Sport

– Вопрос не в том, где и когда я выхожу на поле, а в том, что на нем демонстрирую. Пока вроде бы получается неплохо (улыбается). (Вячеслав КОРОТКИН)

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