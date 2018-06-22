Аксель Витсель: "На ЧМ много сюрпризов, но сборная Бельгии чувствует себя уверенно"

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель отметил, что чемпионат мира 2018 года по футболу преподносит много сюрпризов в групповом турнире. Однако, по его словам, команда чувствует себя уверенно. Сборная Бельгии в субботу на стадионе "Спартак" в Москве проведет матч второго тура группового турнира чемпионата мира против команды Туниса.

- Конечно, знаем, что на турнире много сюрпризов, какие проблемы возникают у фаворитов, тех же Аргентины и Германии, но мы чувствует себя уверенно, спокойно готовимся ко второй игре, где должны сделать все так же, как в первом матче. Конечно, нам очень помогает опыт, полученный четыре года назад в Бразилии, команда не очень изменилась, - цитирует "РИА Новости" Витселя.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей:

что, где и когда смотреть на ТВ