Аксель Витсель: "Матч за третье место очень важен для всех нас"

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель рассказал, что помогло ему и его партнерам по команде справиться с разочарованием после поражения от Франции (0:1) в полуфинале чемпионата мира-2018. В субботу бельгийцы поспорят за третье место со сборной Англии.

- После полуфинальной игры нам было непросто, но семьи были с нами все последние дни, и это здорово помогло. Теперь вся команда очень мотивирована. Матч за третье месте очень важен для всех нас, – приводит слова Витселя официальный Твиттер сборной Бельгии.

Бельгия - Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место – начало в 17.00 (время московское)