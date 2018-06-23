18:29 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Аксель Витсель: "Бельгия и Россия - лучшие? Я с лучшей командой пока не встречался"


Полузащитник сборной Бельгии  Аксель Витсель поделился мнением о разгроме Туниса (5:2) в матче ЧМ-2018.

- На данный момент только Бельгия и Россия забивали в одном матче по пять голов. Две лучшие команды турнира?

- Я ещё не встречался с лучшей командой турнира. А пять голов - это всего лишь статистика. Мы пока двигаемся от матча к матчу. Рассчитываем ещё прибавить. 

- Как вам сама игра?

- Фантастика! Мы провели мощную встречу, но, надеюсь, продолжим в том же духе и дальше. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Бельгия - Тунис

Сборная Бельгии выступает в группе G. Ей предстоит сыграть с Англией (28 июня, Калининград).

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