Акира Нисино: "Сборной Японии нужно сыграть креативно против команды Бельгии"

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино поделился своими ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Бельгии. Встреча пройдет в Ростове-на-Дону 2 июля и начнется в 21.00 мск.

– Сборная Бельгии - великолепная команда, входит в тройку лучших команд мира, – цитирует ТАСС Нисино. – Нашей сборной нужно завтра играть креативно, в ином случае у нас не будет шансов против бельгийцев. Но мы уже вошли во вкус, сыгрались и готовы к борьбе.

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