Акира Нисино: "Сборная Японии не отрабатывала серию пенальти"

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Бельгии подчеркнул, что команда не тренирует серию послематчевых пенальти.

- Конечно, по серии пенальти решение за мной, и предварительно нужно знать обстановку в команде, - цитирует "Р-Спорт" Нисино. - Я недавно занимаю этот пост в сборной. Никогда в прошлом наша команда не готовилась предметно к серии пенальти. Я не думаю, что на тренировках стоит отрабатывать пенальти. И мы не делали этого.

Мы отрабатываем удары на индивидуальном уровне. Нельзя подготовиться к этому, потому что тут имеет большое значение психологический настрой. Если дойдет до пенальти, то основная нагрузка лежит на пробивающем, а не на вратаре.

Бельгия - Япония: чемпионат мира по футболу, 2 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское) //

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