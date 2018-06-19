Акира Нисино: "Праздновать пока рано"

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино отметил, что его команда победила Колумбию (2:1) в матче группового турнира ЧМ-2018 благодаря агрессивной игре. С 3-й минуты встречи японцы играли в большинстве.

– В перерыве я сказал, что если мы будем больше двигаться, то это скажется на выносливости соперника. Но в целом наши игроки были агрессивны с самого начала, и это пошло нам на пользу. Это всего лишь одна победа, всего лишь три очка, поэтому пока праздновать что-либо рано, – цитирует Нисино официальный сайт ФИФА.

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