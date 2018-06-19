Акира Нисино: "Мы добились всего одной победы, побережем себя от празднований"

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино отметил, что не стоит переоценивать победу над сборной Колумбии (2:1) в стартовом поединке чемпионата мира.

- Если бы мы выиграли чемпионат мира, то мы бы уже танцевали на центральной улице Саранска, но мы добились всего лишь одной победы, - цитирует "Р-Спорт" Нисино. - Поэтому пока мы побережем себя от празднований.

Впереди японцев ждут игры с Сенегалом (24 июня, Екатеринбург) и Польшей (28 июня, Волгоград).

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