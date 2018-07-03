Акира Нисино: "Когда вели 2:0, очень хотел, чтобы мы забили третий мяч"

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино прокомментировал поражение от Бельгии в 1/8 финала чемпионата мира-2018 (2:3). Японцы вели по ходу встречи 2:0, бельгийцы отыграли два гола, а на четвертой добавленной минуте провели победный мяч.

- Мы начали очень хорошо, действовали правильно, - цитирует официальный сайт ФИФА Нисино. - Но в самом-самом конце пропустили неожиданный гол. Когда мы вели 2:0, я не делал замены и очень хотел, чтобы мы забили третий мяч. И мы могли. Мы двигались к победе, но такой развязки точно не ждали. Дело шло к дополнительному времени, а потом эта быстрая атака Бельгии...

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