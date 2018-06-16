Акинфееву прислали его портрет

Вратарь и капитан сборной России Игорь Акинфеев получил свой портрет, сообщает Твиттер национальной команды. Голкипер отправит рисунок обратно автору со своим автографом.
Классный рисунок нам прислали! Теперь он отправится автору обратно, но с автографом капитана) pic.twitter.com/BcTsJ2vCIN– Сборная России (@TeamRussia) 15 июня 2018 г.
Сборная России в Новогорске проходит подготовку ко второму матчу группового турнира ЧМ-2018 против Египта.
Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)