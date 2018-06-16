08:08 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Акинфееву прислали его портрет


Вратарь и капитан сборной России Игорь Акинфеев​ получил свой портрет, сообщает Твиттер национальной команды. Голкипер отправит рисунок обратно автору со своим автографом.

Сборная России в Новогорске проходит подготовку ко второму матчу группового турнира ЧМ-2018 против Египта.

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

Опрос

Какое место сборная России займет в группе на домашнем чемпионате мира-2018?
голосовать
К комментариям
2
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
Материалы других СМИ