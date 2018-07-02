Акинфеева в соцсетях упоминали чаще других участников матча Испания - Россия

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев стал самым упоминаемым в социальных сетях игроком матча 1/8 финала ЧМ-2018 между россиянами и Испанией. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные "Медиалогии", в социальных сетях Акинфеева 1 июля упоминали 198,2 тысячи раз, Артема Дзюбу – 71,5 тысячи, а Сергея Игнашевича – 45,2 тысячи.

Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось вничью – 1:1, а в серии пенальти Акинфеев отразил два удара, что позволило России одержать победу.

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