11:48 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Акинфеев в общей группе, Жирков пока нет


Сборная России проводит очередную тренировку на базе в Новогорске в рамках подготовки к заключительному матчу группового турнира чемпионата мира против Уругвая.

Не принимает участия в занятии Алан Дзагоев, чье возвращение в строй после травмы задней поверхности бедра ожидается к плей-офф, а также Юрий Жирков, почувствовавший дискомфорт в месте старого повреждения после игры с Египтом.

Остальные футболисты работают в общей группе. В том числе Игорь Акинфеев, который традиционно восстанавливается по своему графику, и вчера занимался в тренажерном зале. Отметим также, что игроки, сыгравшие больше остальных против Египта, работают отдельной группой. (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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Сборная России на чемпионате мира по футболу

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Уругвай
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