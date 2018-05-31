00:51 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Акинфеев - об игре в четыре защитника: "Мое дело - ловить мячи"


Голкипер сборной России Игорь Акинфеев оценил переход на схему с четырьмя защитниками. Подобная схема была представлена в товарищеском матче против команды Австрии, которая завершилась победой австрийцев 1:0.

- Оцените переход на схему с четырьмя защитниками. 

- Я не могу оценивать. Оценивать должен тренер. 

- А вам лично как удобнее? 

- Мое дело - ловить мячи. Все остальное уходит на второй план для меня. (Дмитрий СИМОНОВ)

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