Акинфеев - об игре в четыре защитника: "Мое дело - ловить мячи"

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев оценил переход на схему с четырьмя защитниками. Подобная схема была представлена в товарищеском матче против команды Австрии, которая завершилась победой австрийцев 1:0.

- Оцените переход на схему с четырьмя защитниками.

- Я не могу оценивать. Оценивать должен тренер.

- А вам лично как удобнее?

- Мое дело - ловить мячи. Все остальное уходит на второй план для меня. (Дмитрий СИМОНОВ)

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